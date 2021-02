Toptalent Stengs onder vuur, maar is dat terecht?

Calvin Stengs baalt - ANP

Al sinds zijn debuut bij AZ wordt Calvin Stengs gezien als een van de grootste talenten van Nederland. Vanuit heel Europa worden zijn prestaties dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Maar al die scouts bij wie hij op het lijstje staat, zullen ook gezien hebben dat de 21-jarige aanvaller moeite heeft om de stap te zetten van veelbelovend talent naar dragende kracht. Meerdere volgers en analisten meenden de afgelopen weken stagnatie te zien in Stengs' ontwikkeling. "Wie geeft Calvin Stengs eens een schop onder zijn reet? Wie legt zo'n jonge voetballer uit hoe het eruit ziet als je echt tot het gaatje gaat?", schreef columnist Hugo Borst in het Algemeen Dagblad.

'Erger me wezenloos aan Stengs' - NOS

Rafael van der Vaart was onlangs in Studio Voetbal ook uitgesproken. "Ik erger me wezenloos aan Stengs", sprak hij streng over de voetballer die in zijn ogen in potentie de beste speler van de eredivisie is. Van der Vaart ziet een mooie taak weggelegd voor Frank de Boer, wiens dochter een relatie heeft met Stengs, om dat talent er ook uit te halen. "Niet als bondscoach, maar als schoonvader moet Frank echt zeggen:Kom op man, wees een kerel!"

De statistieken van Calvin Stengs van dit seizoen - NOS/OPTA

Wie puur naar de kale cijfers kijkt, kan concluderen dat Stengs dit seizoen inderdaad veel minder beslissend is dan op basis van zijn talent van hem verwacht mag worden. In de 25 wedstrijden die Stengs dit seizoen in alle competities speelde, kwam hij tot vijf goals en slechts twee assists. Wat verder opvalt is dat Stengs per wedstrijd gemiddeld minder vaak schiet, minder kansen creëert en minder dribbels aangaat in vergelijking met vorig seizoen. In dat opzicht is de aanvaller van AZ dus inderdaad minder aanwezig. Alleen Tadic en Berghuis creeëren meer Wie iets verder kijkt, zal zien dat het niet alleen aan Stengs zelf ligt. Voor het geven van assists, is hij bijvoorbeeld afhankelijk van hoe zorgvuldig zijn ploeggenoten met de geboden kansen omgaan. Het aantal 'expected assists' (assists die je mag verwachten op basis van de kansen die Stengs creëert) ligt namelijk boven de 6 dit seizoen, het meeste van alle AZ-spelers. En in de eredivisie creëerden alleen Dusan Tadic (Ajax) en Steven Berghuis (Feyenoord) meer kansen uit open spel dan Stengs.

Daarnaast gaf Stengs vier keer een pass die vervolgens een assist op een goal opleverde. Alleen Feyenoorder Mark Diemers en PSV'er Donyell Malen (5) gaven vaker een zogenoemde 'voorassist'. En een statistiek die helemaal buiten alle boeken valt is de betrokkenheid bij penalty's. Zo stond Stengs aan de basis van vijf van de negen strafschoppen die AZ dit seizoen kreeg. Dat levert hem geen goals of assists op, maar is wel zijn verdienste.

28 februari 2019: Calvin Stengs juicht in het duel met Willem II - AFP

En dus zijn er ook mensen die het voor Stengs opnemen. Robin van Persie bijvoorbeeld, deze week in zijn column in De Telegraaf. De voormalig aanvaller van Feyenoord, Arsenal en Manchester United noemt Stengs "een diamant". "Hij is eigenlijk een ouderwetse nummer tien. En waar zie je die nog in Nederland? In mijn ogen is Stengs best uniek. Als hij vaker het randje durft op te zoeken, kan hij in potentie naar de absolute top", volgens Van Persie. Van Persie mist vuur Maar ook de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal ontkomt niet aan een kritische noot richting Stengs, die wat Van Persie betreft met meer pit moet spelen. "Wat hij van Steven Berghuis kan leren? Het vuur in zijn spel. Berghuis gaat een wedstrijd in met vuur." Daarmee deelt Van Persie de kritiek die Borst en Van der Vaart eerder al uitten richting Stengs. Om de volgende stap in zijn carrière te zetten, zal Stengs het juk van toptalent van zich af moeten schudden en wellicht meer van zichzelf moeten gaan eisen. Als hij en zijn ploeggenoten de cijfers en statistieken, die dus niet zo slecht zijn als ze lijken, ook nog een beetje kunnen opkrikken, zal de kritiek naar de achtergrond verdwijnen. En mag hij blijven dromen van een plek in de EK-selectie van Frank de Boer. Het woord is aan Stengs.