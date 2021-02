Grote brand in Scheveningen legt strandtent in de as

Bij een strandtent aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft een grote brand gewoed. Het pand is vrijwel helemaal verloren gegaan door het vuur.

De brand brak gisteravond rond 23.15 uur uit. De eigenaar van strandtent Oase Beachclub ontdekte de brand zelf omdat het inbraakalarm was afgegaan. Rond 01.30 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

In de strandtent was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Ook raakte er niemand gewond. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

Eigenaar aangeslagen

De eigenaar van de zaak reageert bij Omroep West geschrokken. "Hier heb ik 35 jaar aan gewerkt, dat gaat nu in vlammen op", zegt Matthieu van den Assem. "Het is klote, want over een aantal weken hoopten we weer open te mogen."

Naast het bestrijden van de brand zelf was het voor de brandweer ook lastig om genoeg bluswater bij de strandtent te krijgen. Water uit zee is volgens de brandweer niet bruikbaar om mee te blussen.