Zonen van Totilas bezorgen Gal luxeprobleem: wie gaat er mee naar Tokio?

Opvallend: Gal nam met nóg een paard deel aan de dressuurwedstrijd en ook dat is een zoon van Totilas, genaamd Toto Junior. Met dat paard, waarmee hij in september al Nederlands kampioen werd, behaalde Gal zaterdag de tweede plaats in Groningen.

Marlies van Baalen eindigde met Go Legend DVB op de derde plaats en ook dat paard is een directe nazaat van Totilas.

Vanzelfsprekend was Gal tevreden. "Beide paarden hebben zich heel fijn laten zien. Deze wedstrijd is super om voor het eerst weer van start te gaan. Het is niet zo druk rond de ring, waardoor de paarden veel vertrouwen krijgen. Toto Jr is iets meer een krachtpatser, Total US iets eleganter. Maar het is geweldig om twee van zulke paarden te hebben op weg naar de Olympische Spelen van Tokio."

Spelen in Tokio

Volgens bondscoach Alex van Silfhout zijn wedstrijden in voorbereiding op Tokio hard nodig. "We moeten weer in een wedstrijdritme zien te komen. Het is hier echt geweldig geregeld allemaal en ik ben zeer tevreden over de verrichtingen. Met vijftien combinaties boven de zeventig procent en echt een super kopgroep. Dit is pas weer de eerste wedstrijd, er zit nog meer in het vat. We gaan met vertrouwen verder met de voorbereidingen op weg naar Tokio."