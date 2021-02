Rugbyers Wales winnen ook tweede duel in zeslandentoernooi

Wales heeft ook zijn tweede duel in het zeslandentoernooi in winst omgezet. Op Murrayfield in Edinburgh rekenden de Welshmen met 25-24 af met Schotland.

Schotland startte, nadat het vorige week voor het eerst sinds 1983 op Twickenham van de Engelsen had gewonnen, met veel zelfvertrouwen.

De thuisploeg leidde bij rust, na try's van Finn Russell en Darcy Graham, met 17-8. Voor Wales drukte Louis Rees-Zammitt de bal over de achterlijn.

Wales wist de stand in de tweede helft, met try's van Liam Williams, Alun-Wyn Jones en opnieuw Rees-Zammitt, om te draaien.

De Schotten, na rood van Zander Fagerson met een man minder, zetten alles op alles, maar Wales gaf de winst niet meer uit handen.