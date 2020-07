FC Twente huurt 'technisch begaafde' Cerný van FC Utrecht

FC Twente heeft zijn derde versterking voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. De Tukkers huren aanvaller Vaclav Cerný voor één jaar van FC Utrecht.

De 22-jarige Tsjech tekende vorig jaar een driejarig contract in de Domstad en kwam over van Ajax. Bij Utrecht kende hij een teleurstellend debuutseizoen, waarin hij het vooral van invalbeurten moest hebben.

Flankspeler

"Václav is technisch begaafd en heeft veel snelheid in zijn spel. Hij kan in de voorhoede op beide flanken spelen. Voor de supporters is hij een zeer aantrekkelijke speler", toonde technisch directeur Jan Streuer zich tevreden met het vastleggen van Cerný.

FC Twente, dat geen optie tot koop op Cerný bedong, haalde eerder linkervleugelverdediger Gijs Smal van FC Volendam (transfervrij) en huurde rechtsback Nathan Markelo van de beloftenploeg van Everton.