DDoS-aanval op website PvdA en Europarlementariër Kati Piri

De website van de PvdA en van Europarlementariër Kati Piri zijn vandaag het doelwit geworden van een DDoS-aanval. Ten gevolge daarvan lag de site van de partij vanaf een uur of 15.00 vanmiddag tot ongeveer 19.30 uur plat. De site van Piri, die op plek 5 staat op de lijst voor de Kamerverkiezingen, lag langer plat, maar is inmiddels ook weer online.

Piri vermoedt dat Turkse hackers achter de aanval zitten, zegt ze in een reactie. Volgens de PvdA is zichtbaar dat de DDoS-aanval vanuit het buitenland komt.

Eerder vanmiddag kondigde een Turkstalig Twitteraccount aan de websites plat te leggen en daarna werd de aanval ook door dat account geclaimd. Of de persoon achter dat account ook echt achter de aanval zit is op dit moment niet te achterhalen.

Kritische rapporten

Piri is voormalig Turkije-rapporteur in het Europees Parlement en er verschenen regelmatig kritische rapporten van haar hand over de staat van de Turkse democratie onder president Erdogan.

"Het heeft er alle schijn van dat dit een aanval is naar aanleiding van mijn steun voor democraten in Turkije en mijn oproep om politieke gevangenen, zoals Selahattin Demirtas en Osman Kavala, vrij te laten", aldus Piri. Demirtas is een politicus van de pro-Koerdische partij HDP. Hij zit in de gevangenis omdat hij volgens de Turkse regering terrorisme steunt.

Kavala is een zakenman die volgens Turkije betrokken was bij de mislukte couppoging in 2016. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Kavala moet worden vrijgelaten, maar Turkije weigert dat.

Studentenprotest

Sinds januari protesteren studenten van de Bogazici Universiteit in Istanbul tegen de aanstelling van een nieuwe rector. Zij zien het als een politieke aanstelling door Erdogan. De protesten leidden tot rellen die de politie met traangas en rubberkogels beëindigde. Ook zijn er honderden studenten aangehouden.

Piri schaarde zich ook achter de studenten, onder meer in een tweet. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Solu reageerde daar op door te zeggen: "Je wordt oud met je lelijke eisen".

Volgens Piri is de aanval op haar site en die van de PvdA "ongekend en zorgelijk", zeker gezien de timing: een maand voor de verkiezingen. "We laten ons door dit soort acties de mond niet snoeren."