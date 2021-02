Senaat spreekt Trump vrij in impeachment-proces

De Senaat stemde voor het horen van getuigen, maar zag daar na politiek getouwtrek tussen Democraten en Republikeinen toch vanaf, omdat het impeachmentproces anders mogelijk vertraging op zou lopen. Na een compromis, waarbij de getuigenis van Herrera Beutler werd voorgelezen en in het verslag van het proces werd opgenomen, ging het proces verder met de slotpleidooien en de stemming over Trumps veroordeling.

In 2019 werd ook geprobeerd Trump af te zetten via een impeachmentprocedure. Net als toen stemde het Huis van Afgevaardigden voor, maar strandde het proces in de Senaat. Als de impeachment van Trump door de Senaat was bekrachtigd had dat onder meer betekend dat hij over vier jaar niet opnieuw een gooi had kunnen doen naar het presidentschap.

Bevlekt nalatenschap

Voordat zij aan dit proces begonnen, wisten de Democraten in de Senaat al dat de kans op een veroordeling van Trump zeer klein was. Hun aanklacht werd vooral een emotioneel betoog met weinig nieuwe feiten of nieuw bewijsmateriaal. Deze impeachment werd door de Democraten vooral aangegrepen om nog eens te waarschuwen dat Trump een gevaar is voor het land.

"Als hem ooit wordt toegestaan terug te keren in de Oval Office," zei senator Jamie Raskin, hoofd van de impeachment-commissie, "zal Trump opnieuw aanzetten tot geweld om zijn zin te krijgen." De hoop bij de Democraten is dat die boodschap na dit impeachment-proces blijft hangen bij het publiek.

Volgens de meest conservatieve kwaliteitskrant The Wall Street Journal is dat gelukt. "Nu zal Trumps nalatenschap voor altijd bevlekt zijn met geweld. En door het verraad van zijn aanhang, omdat hij weigerde hun de waarheid te vertellen," schreef de krant deze week in een ongewoon hard commentaar.

Steun Trump

Tegelijk kan deze vrijspraak Trumps invloed in de Republikeinse partij juist vergroten. Hij werd twee keer impeached, maar ook twee keer vrijgesproken, iets dat hij zeker zal uitventen als een overwinning.

Dit impeachment-proces was een eerste test voor de verhoudingen in de partij sinds Trumps aftreden. Overduidelijk is nu dat het Trump-kamp onder Republikeinen nog altijd dominant is. Een grote meerderheid van de Republikeinse senatoren laat Trump niet vallen. Zij maken kennelijk de afweging dat steun van Trump nog altijd goed is voor hun kansen bij verkiezingen in 2022 en 2024, als veel senatoren zelf herkozen moeten worden.

Voor sommige Republikeinse senatoren was Trump veroordelen op voorhand al geen optie, omdat ze indirect ook zelf terechtstonden. Zij steunden na de verkiezingen het verhaal van Trump dat de uitslag niet klopte en stemden tegen de bekrachtiging van de overwinning van Joe Biden. Met een veroordeling van Trump voor opruiing, zouden ze ook zichzelf schuldig verklaren.