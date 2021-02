Snowboarder Van der Velden mist WK

Niek van der Velden mist in maart de WK 'park & pipe' in Aspen (VS). De Brabander heeft tijdens de training in Oostenrijk een scheurtje in een band tussen het scheen- en kuitbeen opgelopen. Hij hoeft niet geopereerd te worden.

Van der Velden, die uitkomt op de onderdelen slopestyle en big air, mist ook de laatste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Daardoor is hij voor plaatsing voor de Winterspelen van 2022 in Peking nu aangewezen op de eerste wedstrijden van het seizoen 2021-2022.

Hij was als zeventienjarige de pechvogel van de Winterspelen van Pyeongchang in 2018, waar hij kort voor zijn wedstrijd op de slopestyle een zware armbreuk opliep.