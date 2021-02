Opnieuw massaprotest in Mauritius, demonstranten eisen vertrek regering

Duizenden mensen in Mauritius hebben in de hoofdstad gedemonstreerd tegen hun regering. Ze eisen dat die per direct opstapt vanwege corruptie en fraude.

Het is het derde massaprotest sinds een olieramp vorig jaar, waarover demonstranten zeggen dat de regering te zwak heeft opgetreden. De demonstratie vandaag in Port Luis is de eerste waarin de voornaamste oppositiepartijen gezamenlijk oproepen tot nieuwe verkiezingen, schrijft nieuwssite Bloomberg.

Op luchtbeelden van het protest is te zien dat er onderling nauwelijks afstand gehouden werd: