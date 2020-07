Manchester City wint zaak bij CAS: geen uitsluiting Europees voetbal

Pro Shots

Manchester City heeft de beroepszaak tegen de Europese voetbalbond UEFA bij het internationaal sporttribunaal CAS gewonnen. De uitsluiting voor twee seizoenen Europees voetbal is daarmee van de baan. Daarnaast is de door de UEFA opgelegde boete van 30 miljoen euro door het CAS verlaagd naar 10 miljoen. Dat maakte het sporttribunaal maandag bekend, nadat het de zaak in juni achter gesloten deuren had behandeld. Financieel bedrog City spande de zaak bij het CAS aan nadat de club in februari wegens financiële malversaties een forse schorsing opgelegd had gekregen van de UEFA. De Europese voetbalbond verbande de Engelse club voor enige tijd van het Europese toneel. De UEFA zei door de club, die in handen is van steenrijke Arabische investeerders, misleid te zijn bij het opgeven van de sponsorinkomsten. Ook zou City de regels van financial fair play hebben geschonden. Volgens het CAS is echter niet bewezen dat City bewust de sponsorinkomsten anders heeft voorgesteld en zijn sommige aanklachten ook verjaard.

City verheugd Manchester City reageerde opgelucht op de uitspraak. "Dit bewijst dat de club goed heeft gehandeld en dat het bewijs dat wij hebben overlegd, overtuigend is geweest", aldus een verklaring.

Trainer Pep Guardiola zei eerder al alle vertrouwen te hebben in het sporttribunaal en verklaarde ook bij de club te blijven, wat er ook zou gebeuren. Manchester City is nog actief in de Champions League, de ploeg van Guardiola won de Europese hoofdprijs nog nooit, maar staat er dit seizoen in de achtste finales tegen Real Madrid goed voor. City verdedigt volgende maand in eigen stadion een 2-1 voorsprong. In de Premier League kan de door Liverpool onttroonde landskampioen de tweede plaats niet meer ontgaan. De ploeg staat twaalf punten voor op nummer drie Chelsea, maar ook een straatlengte achter het niet meer te achterhalen Liverpool: 21 punten.

Pep Guardiola - Pro Shots