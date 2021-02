Weer pech Teunissen; valpartij maakt einde aan zijn trainingskamp

Mike Teunissen is hard onderuit gegaan tijdens een training op Tenerife. Wat de klassiekerspecialist, in 2019 de eerste geletruidrager in de Tour de France, mankeert is niet bekend. Hij keert zondag terug naar Nederland voor onderzoek.

Jumbo-Visma laat via social media weten dat hij onderuitging in een afdaling. Teunissen zelf laat weten vol ongeloof te zitten. "Erg teleurstellend, om het nog zacht uit te drukken."

Teunissen ging in juli 2020, vlak voor de herstart van het seizoen met enkele voorjaarsklassiekers, ook al onderuit tijdens een trainingsrit, met een knieblessure tot gevolg. Hij keerde pas in september terug en reed nog vier koersen, maar het was te laat om nog in vorm te geraken.

Of hij op tijd fit zal zijn voor Omloop Het Nieuwsblad, de eerste voorjaarsklassieker op 27 februari, is nog niet bekend. "Ik zette juist net weer een stap vooruit", zegt Teunissen zaterdag op zijn Twitter-account, "om nu weer teruggeworpen te worden."