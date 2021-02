Schitterende dag met veel ijspret, maar spoedeisende hulp had het dubbel zo druk

Nederlanders zijn vandaag in groten getale naar plassen, meren en vaarten getrokken om te schaatsen. Met een strakblauwe hemel, vrijwel windstil weer en temperaturen net onder nul, waren de omstandigheden ideaal.

De gevreesde chaos bleef uit en op het ijs kon meestal genoeg ruimte worden bewaard. Wel leidden valpartijen tot tientallen botbreuken. Op verschillende plekken lag het ijs er prachtig bij, maar er waren ook veel plekken met slecht ijs.

In de ziekenhuizen was het dubbel zo druk op de spoedeisende hulp als op andere zaterdagen in deze coronaperiode. Schaatsers moesten worden behandeld voor enkelblessures, gebroken polsen, gebroken heupen en andere blessures. De toestroom leidde niet tot extra druk op de ziekenhuisbedden. Veruit de meeste gewonden konden na behandeling weer naar huis.

Extra personeel

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen zegt tegen het ANP dat de ziekenhuizen goed waren voorbereid op de drukte. Er was extra personeel ingezet en extra gips ingeslagen. "Dit hebben we sinds 2012 niet meer meegemaakt. En het is natuurlijk ook een prachtig weekend, vlak voor de dooi invalt. Dan gaat iedereen massaal naar buiten."

In Friesland waren de vijf huisartsenposten overbelast. De drukte daar was zo groot dat de telefoonlijnen bijna niet meer te bereiken waren. De Dokterswacht vroeg mensen daarom zo veel mogelijk af te zien van een bezoek. Ook in het ziekenhuis in Sneek was het druk. Net als gisteren moesten daar zo'n 50 mensen met botbreuken behandeld worden.

Veel schaatsers gingen al vroeg op pad, om de zon te zien opkomen en niet te worden geconfronteerd met afgesloten wegen en overvolle parkeerplaatsen.

Op het Groningse Hoornsemeer stonden bijvoorbeeld voor 09.00 uur al veel schaatsers op het ijs: