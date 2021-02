PSV weet na 35 schoten toch niet te winnen: 'Dit zijn dure punten'

Hij stond rustig de pers te woord, PSV-coach Roger Schmidt. Alsof foeteren en tieren geen zin meer had. Ook hij had, net als de statistici, tientallen kansen geteld voor zijn team tegen ADO Den Haag. "En normaal win je dan met 5-1 of 6-1, misschien wel 8-1." Het werd 2-2.

"Dat de tegenstander in de slotfase nog de gelijkmaker maakt, is erg teleurstellend. Het is eigenlijk onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. We hebben er alles aan gedaan. We hebben eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld."

Schmidt heeft zo snel geen antwoord op de vraag: wat nu? "Je kunt alles wel trainen. Je kunt ook trainen op het creëren van zoveel kansen, waarbij je er vanuit gaat dat je er meer maakt dan twee. Normaal gesproken hebben we ook de kwaliteit om er meer te maken."