Buiten het Binnenhof: 'Iedereen wordt aan zijn lot overgelaten'

De politiek komt uit Den Haag, maar de gevolgen zijn zichtbaar in het hele land. Nog maar een half jaar geleden behoorden ze tot de middenklasse en konden ze prima rondkomen, nu staan Michel en Brigitte Strobbe iedere vrijdag in de rij bij de voedselbank. "Een paar jaar geleden hadden we zelf nog een stichting die voedselpaketten uitdeelde, en nu sta ik er zelf", zegt Brigitte Strobbe. "Ik weet nu hoe die mensen zich voelden."

Brigitte en haar man zijn niet de enigen die sinds het afgelopen jaar afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Nooit eerder deden in Nederland zoveel mensen een beroep op de voedselbank. Ook informele voedselbanken doen hun best en helpen een groeiend aantal families dat in armoede leeft.

In de politiek vinden de initiatiefnemers van die voedselbanken maar moeilijk een luisterend oor. In Zaandam bijvoorbeeld wachten zo'n driehonderd mensen iedere week, in het donker, in de kou op een tas met voedsel die weldoeners vanuit een achtertuin moeten uitreiken. "Eigenlijk zou dit in een welvaartstaat als Nederland niet nodig moeten zijn."