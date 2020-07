Honkballer Jansen later bij Dodgers na coronabesmetting: 'Draag een masker'

Tophonkballer Kenley Jansen heeft zich pas twee weken na de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij zijn team gevoegd. De werper van Los Angeles Dodgers kampte met het coronavirus.

De 32-jarige Jansen, geboren op Curaçao, kreeg het virus naar eigen zeggen van zijn 4-jarige zoontje. Vervolgens werd zijn hele gezin positief getest.

Tijdens een video-persconferentie benadrukte de Oranje-international nog maar eens om een mondmasker te dragen. "Neem dit serieus en draag te allen tijde je masker. Ik heb gezien hoe snel het virus zich kan verspreiden. Ik heb er alles aan gedaan, maar ik kreeg het ook."

Niet de eerste

Amerika is zwaar getroffen door het coronavirus en het zuiden van Californië, waar Jansen woont, geldt nog altijd als een brandhaard.

De werper is zeker niet de eerste speler die positief getest is op corona. Onder anderen New York Yankees-sterren DJ LeMahieu en Aroldis Chapman kampen met het virus. Ook Freddie Freeman (Atlanta Braves) en Joey Gallo (Texas Rangers) maakten bekend het te hebben.

Rond de herstart van het basketbalseizoen (NBA) en voetbalseizoen (MLS) zijn eveneens meerdere spelers positief getest. Het leverde de afgelopen weken veel kritiek en twijfels op van en bij spelers, die zich hardop afvroegen of de competities wel hervat zouden moeten worden.

Steeds meer honkballers kiezen er ook voor om met een mondmasker te spelen. Volgens de strenge regels van honkbalbond MLB hoeven spelers de bescherming op het veld niet te dragen, maar volgens de spelers is het juist een manier om het belang van een masker aan het grote publiek kenbaar te maken.