Fortuna in de strijd om plek elf te sterk voor Sparta

In de strijd om de elfde plek in de eredivisie heeft Fortuna Sittard in een rechtstreeks duel Sparta Rotterdam verslagen. Op Het Kasteel in Rotterdam werd het 2-1 voor de Limburgers.

Door de zege heeft Fortuna nu 28 punten uit 22 duels. Sparta volgt met 23 punten uit 21 wedstrijden. Sinds de officiële aanstelling van Sjors Ultee als hoofdtrainer van Fortuna verzamelden de Limburgers 25 punten in de eredivisie, meer dan alle andere clubs.

Uit een counter zorgde Fortuna-aanvaller Lisandro Semedo na iets meer dan twintig minuten voor de 0-1. Sparta was niet aangeslagen en creëerde meteen een paar kansen. Lennart Thy kreeg de bal net niet langs Fortuna-keeper Yannick van Osch, uit het vervolg van de aanval tikte de jarige Danzell Gravenberch wel raak.