PSV geeft in slotfase punten weg bij ADO, Kramer zorgt met omhaal voor 2-2

Nadat PSV legio kansen op een (riante) voorsprong had gemist, stond er na vijf kwartier dan toch 1-2 op het scorebord. De Eindhovenaren leken op weg naar een nipte overwinning bij ADO Den Haag, maar in de blessuretijd ging het mis; Michiel Kramer zorgde met een omhaal voor de 2-2.

Het blijft zoeken naar automatismen bij PSV. En dat komt mede doordat coach Roger Schmidt telkens een nieuw elftal de wei instuurt. Zo begonnen in Den Haag Mohamed Ihattaren en Denzell Dumfries op de bank. De Belg Yorbe Vertessen, middenvelder, debuteerde in de basis.

Het ontbrak PSV in de eerste helft evenwel niet aan kansen, Philipp Max kreeg de beste vanaf de strafschopstip, maar het was Bobby Adakanye die ADO uit een mooie aanval volledig tegen de verhouding in op 1-0 zette. PSV miste daarna nog legio kansen, al had dat ook met prima keeperswerk van Martin Fraisl te maken.