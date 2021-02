Verbij is blij met 'cadeautje' op 1.000 meter, balende Krol zint op revanche

Goede vrienden Kai Verbij en Thomas Krol hadden er op de 1.000 meter bij de WK afstanden een mooie strijd van willen maken. De twee ploeggenoten behoorden tot de topfavorieten voor de wereldtitel in Thialf, maar na twee valse starts van Krol kwam er geen strijd tussen de twee Nederlanders. "Ik moet eerlijk zeggen: het voelt wel een beetje als een cadeautje", reageerde Verbij, die van de fout van Krol 'profiteerde' en zijn tweede wereldtitel veroverde. "Ik heb veel fouten gemaakt. Ik zag dat Koelizjnikov wat fouten maakte, Thomas gediskwalificeerd... Het was een chaotisch WK", vatte de kersverse wereldkampioen de gebeurtenissen op de 1.000 meter samen.

Verbij na wereldtitel 1.000 meter: 'Voelt als een cadeautje' - NOS

Verbij reed in 1.08,05 naar de winnende tijd. En misschien wel omdat de omstandigheden in Thialf dit weekend veel zwaarder zijn, bleef hij daarmee ruim boven zijn beste seizoenstijd van eind januari (1.07,35). Verbij was dan ook niet tevreden met zijn rit. "Je wilt het liefst dik harder rijden, foutloos. Ik ben zoveel snelheid kwijtgeraakt in de binnenbochten, dat is gewoon zonde. Qua scherpte maakte ik veel fouten. Ik had minder controle. Ik baalde er wel van dat ik niet harder door heb kunnen rijden." Kijk hier de samenvatting van de 1.000 meter voor mannen terug:

Verbij pakt tweede wereldtitel op 1.000 meter, favoriet Krol gediskwalificeerd - NOS

Verbij was na zijn winnende race kritisch, maar hij is toch heel blij met zijn gouden plak. "Het is heel mooi om voor de tweede keer wereldkampioen te worden. Een keer wereldkampioen worden is al lastig, twee keer is lastiger. Ik ben heel blij en tevreden dat ik dit in mijn carrière heb kunnen meemaken en dit heb kunnen winnen", aldus Verbij.

Klap in gezicht van Krol Thomas Krol had zich zijn eerste WK-race heel anders voorgesteld. De 28-jarige schaatser, die al het hele seizoen uitstekend presteert op de 1.000 en 1.500 meter, werd voor de tweede keer op rij gediskwalificeerd op de 1.000 meter bij een WK. Vorig jaar werd zijn derde tijd geschrapt omdat hij een blokje raakte op de kruising. Dit keer had Krol ook weinig in te brengen tegen zijn uitsluiting. "Terecht, ik bewoog. Ik kon me twee keer niet inhouden. Het gekke is: het gebeurt me eigenlijk nooit. Het is mij ook een raadsel", reageerde Krol nuchter.

Krol na diskwalificatie: 'Heb het schaamrood op m'n kaken staan' - NOS

Toen Krol besefte dat hij niet meer van start mocht op de 1.000 meter, bleef hij opvallend koel. Maar dat was slechts schijn, vertelde hij na afloop. "Reken maar dat ik hier gigantisch van baal. Ik heb het schaamrood op mijn kaken staan, bij wijze van." "Ik voelde me supergoed. Ik had graag de strijd aangegaan", baalde Krol. "Het was heel spannend geworden, denk ik. Het is frustrerend dat je het niet mag laten zien: ongelooflijk zuur en een klap in mijn gezicht." Zondag revanche Krol is vastbesloten om zondag revanche te nemen. Die kans krijgt hij, want ook op de 1.500 meter is hij een grote favoriet: Krol eindigde bij de laatste acht races over 1.500 meter als eerste of als tweede. "Ze zijn nog niet van me af morgen."

De WK afstanden worden zondag afgesloten met de 1.500 meter (v+m), de 5.000 meter (v) en de 10.000 meter (m). Alle afstanden zijn live te volgen op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en via NPO Radio 1.