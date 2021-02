Nog een dag ijspret, maandag zet dooiaanval in en stijgt de temperatuur snel

"Omdat de lucht heel droog is, heeft het ijs nog niet te veel last van de hogere temperaturen", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.

Na een week vol winterse taferelen zet zondag in het overgrote deel van het land langzaam de dooi in. Vanaf maandag loopt de temperatuur fors op - donderdagmiddag wordt het mogelijk rond de 10 graden. Maar voor de komende dagen blijft het KNMI waarschuwen voor gladheid.

In de zuidelijke provincies ligt de maximumtemperatuur zondag tussen de 3 en 6 graden. In het noorden en midden van het land wordt het tussen de 0 en 2 graden.

IJzel en code geel

"Maandagochtend zet het dooifront in vanuit het westen", vervolgt Verhoef. "De combinatie van regen en vorst in de grond kan op wegen voor gladheid zorgen. Met name in het oosten is kans op ijzel." Het KNMI geeft voor heel Nederland code geel af wegens gladheid tot minstens 12.00 uur.

In het oosten en het noordoosten kan het maandag nog even extra wit worden. Maar later op de dag zal de winterse neerslag ook hier overgaan in regen. 's Middags wordt het zo'n 2 graden in het noorden en 6 graden in het zuiden.

Oplopende temperaturen

Vanaf dinsdag smelten het resterende ijs en de sneeuw een stuk sneller. Ook 's nachts vriest het nergens meer, maar na donderdag kunnen de nachten opnieuw tegen het vriespunt aanzitten.

Wat voor weer er daarna precies komt, valt nu nog niet met zekerheid te zeggen. "Maar we zien in de weermodellen toch wel allemaal oplopende temperaturen", zegt Verhoef. Het contrast tussen dit en komend weekend kan enorm zijn: