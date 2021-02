Senaat stemt voor oproepen getuigen, impeachment duurt mogelijk nog weken

De Amerikaanse Senaat heeft zaterdag gestemd voor het oproepen van getuigen in het impeachment-proces tegen voormalig president Donald Trump. 55 senatoren, onder wie vijf Republikeinen stemden voor, 45 senatoren waren tegen.

Na daar eerder niet voor gekozen te hebben, maakten de Democraten vandaag bekend toch getuigen te willen horen. Aanleiding daarvoor is het relaas van het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Jaime Herrera Beutler.

Zij maakte bekend dat Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, haar had verteld over een telefoongesprek dat hij had met Donald Trump tijdens de bestorming van het Capitool. Daarin vroeg McCarthy Trump zijn aanhangers terug te fluiten, vertelde Herrera Beutler.

Trump reageerde dat niet zijn aanhangers maar leden van Antifa het Capitool bestormden. Toen McCarthy zei dat dat niet zo was en dat zijn ramen werden ingegooid door de bestormers, zou Trump gezegd hebben: "Nou Kevin, ik denk dat deze mensen zich drukker maken over de verkiezingen dan jij."

"De aanklagers willen Herrera Beutler nu horen om aan te tonen dat de president die dag niets deed om de situatie te temperen, maar dat hij achter de acties van de relschoppers stond", zegt correspondent Marieke de Vries.

Senaat wekenlang bezig

De verdediging van Donald Trump zei tijdens het proces niet voor het oproepen van getuigen te zijn. Maar als er zou worden ingestemd met het horen van getuigen, dan "heb ik zeker honderd verklaringen nodig", aldus Trumps advocaat Michael van der Veen. Hij zou dan onder meer burgemeester Muriel Bowser van Washington D.C. en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, willen horen.

Het oproepen van zoveel getuigen zou het overige werk van de Senaat wekenlang stilleggen. Daarmee zou ook het doorvoeren van plannen van Biden vertraging oplopen. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de Senaat Trump veroordeelt. Er moeten minstens zeventien Republikeinen meestemmen met de Democraten om aan de vereiste twee derde derde meerderheid in de Senaat te komen.

Stemadvies

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, liet vandaag naar meerdere media lekken dat hij voor vrijspraak zou stemmen. "Dat werd als stemadvies aan de rest van de Republikeinen gezien", zegt Marieke de Vries. "En ook als druk op de Democraten vooral geen getuigen op te roepen, aangezien dat toch geen zin zou hebben omdat niet voldoende Republikeinen voor een veroordeling zouden stemmen."

Het proces is nu geschorst, en onduidelijk is hoe het verder gaat. Waarschijnlijk willen de aanklagers proberen meer mensen rond Trump te laten getuigen, zoals ontslagen medewerkers van het Witte Huis, of medewerkers van zijn vicepresident Mike Pence.