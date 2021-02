Verbij grijpt tweede wereldtitel op 1.000 meter, kanshebber Krol gediskwalificeerd

Bekijk in de carrousel de reacties van Kai Verbij en Thomas Krol:

Wesly Dijs, die in de laatste rit tegen Koelizjnikov reed, eindigde met 1.09,44 als zevende bij zijn WK-debuut. Koelizjnikov, die vorig jaar met een sensationeel wereldrecord (1.05,69) de wereldtitel greep, maakte een paar foutjes. Mede daardoor kwam hij niet verder dan 1.08,31.

Kai Verbij heeft in Heerenveen voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de 1.000 meter veroverd. Bij de WK afstanden in Thialf reed Verbij naar 1.08,05. Daarmee was hij 0,26 seconde sneller dan de Russische titelverdediger Pavel Koelizjnikov, die het zilver pakte. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (1.08,56), die vrijdag de 500 meter won .

Op basis van de wereldbekers, de enige internationale wedstrijden van het ingekorte schaatsseizoen, waren Verbij en Krol favoriet voor de wereldtitel op de 1.000 meter. De twee ploeggenoten en goede vrienden wonnen allebei een World Cup. Verbij reed eind januari naar de beste seizoenstijd (1.07,35) en won ook het eindklassement in de wereldbeker.

Dat Krol nog voor de belangrijkste race van het jaar werd uitgeschakeld, viel hem zwaar. "Ik kon me twee keer niet inhouden, het is een klap in mijn gezicht", reageerde hij.

"Het gebeurt me eigenlijk nooit. Het is me een raadsel... Reken maar dat ik hier gigantisch van baal, ik heb bij wijze van spreken het schaamrood op mijn kaken", aldus Krol.