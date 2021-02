Bowe pakt derde WK-goud op 1.000 meter, zilver voor titelverdedigster Leerdam

Brittany Bowe heeft bij de WK afstanden voor de derde keer in haar loopbaan de wereldtitel op de 1.000 meter veroverd.

De Amerikaanse wereldrecordhoudster versloeg in Heerenveen de Nederlandse titelverdedigster Jutta Leerdam in een direct duel. Bowe reed naar 1.14,12. Leerdam klokte met 1.14,67 de tweede tijd en moest genoegen nemen met het zilver; de wereldkampioene van vorig jaar kwam 0,55 seconde tekort voor het goud.

De Russin Elizaveta Golubeva reed verrassend naar het brons in 1.14,84.

Vorm

Wereldrecordhoudster Bowe was de afgelopen weken al de vrouw in vorm. De 32-jarige Amerikaanse, die in 2015 en 2019 al de wereldtitel veroverde op de 1.000 meter, won dit seizoen beide wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.