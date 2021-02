Vliegtuigje neergestort bij Kornhorn in Groningen

Vlakbij Kornhorn is een sportvliegtuigje neergestort.

Het toestel had waarschijnlijk alleen een piloot aan boord, toen het in een weiland bij het Groningse dorp terechtkwam. Daar liggen allerlei brokstukken, meldt RTV Noord. Een deel van het vliegtuigje belandde in een boom langs de weg. De piloot is volgens nog onbevestigde berichten gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde om 15.10 uur. Volgens het Dagblad van het Noorden wilde de piloot een noodlanding maken, maar de politie bevestigt alleen maar dat het toestel verongelukt is. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is meteen begonnen, meldt de politie op Twitter: