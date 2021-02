Leicester City pijnigt Liverpool in slotfase na nieuwe blunder Alisson

Al snel volgde een nieuwe tegenvaller voor Liverpool. Middenvelder James Milner moest na een kwartier van het veld met een blessure. Zijn vervanger was Thiago Alcantara, die al niet okselfris op de bank zat.

Bij Liverpool begon debutant Ozan Kabak in de basis. De Turkse verdediger is gehuurd van Schalke 04 en bekleedde als zevende speler dit seizoen de positie van centrale verdediger bij de Engelse landskampioen. Deze week werd Fabinho aan het rijtje van geblesseerde verdedigers toegevoegd, na Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip.

Leicester City heeft de problemen voor Liverpool vergroot. Op eigen veld bezorgde Leicester de ploeg van Jurgen Klopp, dankzij drie treffers binnen zes minuten, met 3-1 de vierde nederlaag in zes wedstrijden. Voor City is de zege een welkome opsteker na slechts één overwinning in de laatste vier duels.

Roberto Firmino had in de eerste helft de grootste mogelijkheid, maar Leicester-doelman Kasper Schmeichel bracht redding met een uitstekende reflex. Aan de andere kant had Kabak zijn handen vol aan de watervlugge Jamie Vardy, die af en toe gevaarlijk uitbrak.

Mo Salah opende de score in de tweede helft. De Egyptenaar kreeg de bal op een presenteerblaadje na een kunststukje van Firmino en krulde fraai binnen.

Drie treffers binnen zes minuten

Leicester kwam op merkwaardige wijze op gelijke hoogte. Harvey Barnes werd neergelegd in het strafschopgebied en kreeg een penalty, zo leek het. De VAR oordeelde echter dat de overtreding buiten het strafschopgebied was. Uit de toegekende vrij trap werd het alsnog 1-1, maar weer kwam de VAR eraan te pas. In eerste instantie werd er gevlagd voor buitenspel, maar de VAR oordeelde anders.

Niet lang daarna ging Liverpool-doelman Alisson Becker in de fout, net als tegen Manchester City afgelopen zondag. De Braziliaan verkeek zich op een lange bal en leverde de bal in bij Vardy, die een vrije doortocht had: 2-1.

Drie minuten later besliste Barnes de wedstrijd na een snelle uitbraak.

Georginio Wijnaldum werd enkele minuten voor tijd vervangen bij Liverpool.