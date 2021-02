Denen vaccineren met militaire precisie, 'vóór de zomer klaar'

"Mensen zijn nog nooit zó blij geweest om bij me langs te komen", vertelt hij. Mortensen werkt in een vaccinatiecentrum in de stad Odense, verantwoordelijk voor de regio Zuid-Denemarken. Het vroegere opleidingsinstituut voor verpleegkundigen werd omgebouwd tot een nieuw vaccinatiecentrum. Per dag kunnen ze er vijfduizend mensen prikken.

De Denen willen voor de zomer klaar zijn en dus is het alle hens aan dek. Kinderarts Sven Mortensen was net met pensioen. Maar toen hij las dat er een gebrek was aan personeel, bedacht hij zich geen seconde.

Denemarken is een van de absolute koplopers als het op vaccineren aankomt. Volgens de laatste cijfers heeft nu ruim zes procent van de Denen een vaccinatie gekregen, in Nederland is dat een kleine vier procent. Als er in Denemarken meer vaccins beschikbaar waren geweest, zouden er nog veel meer mensen zijn gevaccineerd.

Daar hangen groene bordjes met de tekst: "15 minuten, niet meer en niet minder", de tijd dat mensen na een vaccinatie moeten blijven zitten. "Niet minder dan 15 minuten, omdat we moeten kunnen zien of mensen een allergische reactie krijgen. Maar ook niet langer omdat het anders vastloopt."

De pioniersgeest tekent de Deense aanpak. "Als kinderarts had ik met vreselijk veel bureaucratie te maken en dat is nu helemaal weg", zegt Mortensen. "Iedereen draagt goede ideeën aan om mensen zo makkelijk en snel mogelijk door het systeem te loodsen."

In de gangen staan afscheidingspanelen die kleine vaccinatiehokjes markeren. Ook de farmaceuten zitten er, een idee van Mortensen. "In het begin vulde de apotheek hiernaast de injectiespuitjes, maar dat ging te langzaam. Mensen zaten te wachten en die arme apothekers wisten dat ze de bottleneck vormden. Nu de farmaceuten de spuiten vullen, loopt het veel soepeler."

Schloss: "Op 15 december stond er voor ieder verpleeghuis in Denemarken een arts klaar om te vaccineren. Ook waren alle bewoners voorgelicht. Dus toen we het bericht kregen dat de vaccins op weg waren, stond iedereen startklaar."

Mortensen scant de persoonskaart van Tove Pedersen, vér boven de 85, die een tweede vaccinatie krijgt. "Kan ik dezelfde weg teruglopen", vraagt ze. "Nee, dat mag niet", zegt de arts. "Dat hebben we vandaag aangescherpt. Je krijgt gevangenisstraf, boetes en wat allemaal meer." Pedersen moet lachen: "In de gevangenis heb ik geen zin."

In de observatieruimte zit een mix van jong en oud. Bewoners uit verpleeghuizen hebben allemaal hun tweede prik gekregen. Nu is het de beurt aan 85-plussers, ziekenhuis- en zorgpersoneel en Denen met een chronische ziekte.

'Seks is goed en gezond'

Er is in Denemarken veel overleg, maar geen discussie over wie de leiding heeft. Dat is het Deense RIVM. "Essentieel", zegt Schloss. "Bij een tekort aan vaccins krijg je ook in Denemarken een gevecht wie er als eerste aan de beurt is. Dan moeten er duidelijke richtlijnen zijn."

Het hoofd van het Deense RIVM, Søren Brostrøm, speelt een hoofdrol en is het afgelopen jaar enorm populair geworden. Dat begon aan het begin van de coronacrisis toen hij singles een hart onder de riem stak.

"Seks is goed en gezond. Net als bij elk menselijk contact is er een besmettingsrisico. Maar natuurlijk moet je in deze situatie seks kunnen hebben", zei hij. Die boodschap ging viral. Het leidde tot een cultstatus voor Brostrøm onder jongeren.

De populaire Søren Brostrøm werd gevraagd voor een landelijke humoristische campagne die jongeren oproept zich aan de regels te houden.