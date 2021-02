Dokterswacht Friesland overbelast door ongelukken op het ijs

De Dokterswacht Fryslân is overbelast door de ongelukken die vandaag op het ijs gebeuren. Dat geldt voor alle vijf huisartsenposten in de provincie. De telefoonlijnen zijn nauwelijks meer te bereiken.

De Dokterswacht roept via Omrop Fryslân op om niet te bellen, behalve bij ernstige verwondingen. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft het ook 'extreem druk' met schaatsongelukken, meldt Rijnmond.

Onfortuinlijke valpartijen

De meest voorkomende verwondingen op dit moment zijn gebroken polsen, heupwonden, snijwonden aan het voorhoofd en hersenschuddingen, veelal veroorzaakt door onfortuinlijke valpartijen op het ijs.

Een woordvoerder van de Dokterswacht in Friesland adviseert om polsbeschermers en een helm te dragen bij het schaatsen. Om blessures aan de heup te voorkomen, kan een stuk karton in de broek helpen. Dit zorgt ervoor dat de klap van een val meer verdeeld wordt.

Opgeschaald met twee gipsmeesters

Niet alleen in Friesland, ook elders in het land hebben dokters het heel druk. Een woordvoerder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht spreekt van meer dan vijftig 'ijsletsels'. "We hebben opgeschaald met twee gipsmeesters. De ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heeft drie extra auto's rijden", zegt hij.

Bij een val is het volgens de Dokterswacht Fryslän belangrijk om direct te koelen. Is het lichaamsdeel nog te bewegen, dan is de kans klein op een botbreuk en kan contact met een arts even wachten. Bij een mogelijk gebroken heup of andere ernstige verwondingen is het wel belangrijk om direct het noodnummer (1-1-2) te bellen voor een ambulance.