Mulenga (37) bezorgt Go Ahead Eagles op kunstgras in Almelo drie punten

Go Ahead Eagles is dankzij een marginale zege in het spoor gebleven van NAC Breda (1-0). De 37-jarige Jacob Mulenga was zaterdagmiddag tegen Telstar de matchwinner.

NAC had op vrijdagavond weinig moeite met Eindhoven en liep daardoor drie punten uit op Go Ahead Eagles, in de strijd om plek vier.

Vijf minuten

Mulenga had zijn vijfde treffer van het seizoen er al snel inliggen. Na vijf minuten was het raak voor de Zambiaanse spits, op aangeven van Boyd Lucassen. Mulenga had vlak na zijn openingstreffer ook de 2-0 op zijn schoen, maar Telstar-doelman Jasper Schendelaar bracht redding.

Dat alles gebeurde op voor beide ploegen vreemde bodem. Het veld in de Adelaarshorst, thuisbasis van Go Ahead, is onbespeelbaar waardoor werd uitgeweken naar het stadion van Heracles Almelo.