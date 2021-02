De Graafschap blijft winnen, Mulenga (37) bezorgt Go Ahead Eagles zege

De 32-jarige Platje wordt gehuurd van Bali United, de club waar hij is uitgegroeid tot superster na het winnen van de Indonesische landstitel in 2019.

De Graafschap heeft in eigen stadion met 1-0 gewonnen van MVV Maastricht. Door de zesde zege op rij staan de Doetinchemmers in punten gelijk met SC Cambuur, dat wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Vroege treffer Mulenga bezorgt Eagles zege

Go Ahead Eagles is dankzij een marginale zege in het spoor gebleven van NAC Breda (1-0). De 37-jarige Jacob Mulenga was zaterdagmiddag tegen Telstar de matchwinner.

NAC had op vrijdagavond weinig moeite met Eindhoven en liep daardoor drie punten uit op Go Ahead Eagles, in de strijd om plek vier.