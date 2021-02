FC Groningen haakt (in vrieskou) aan bij topvijf na minimale zege op tiental PEC

FC Groningen is in ieder geval voor één dag weer aangehaakt bij de topvijf van de eredivisie. Dankzij een magere 1-0 thuiszege op PEC Zwolle staat de ploeg van trainer Danny Buijs op één punt van Feyenoord. De Rotterdammers staan vijfde, maar komen zondag nog in actie tegen Willem II.

Een Gronings overwicht betaalde zich na een kwartier uit. Na een mislukt schot van Gabriel Gudmundsson tikte de Noor Jørgen Strand Larsen de bal simpel binnen. PEC had geen antwoord en kwam goed weg bij grote kansen van Tomas Suslov en Mo El Hankouri.

Groningen bleef de vrije man vinden en PEC ontsnapte weer, toen Gudmondsson van dichtbij op doelman Xavier Mous stuitte.

PEC verder met tien man

Vreemd genoeg liep het bij Groningen stroever nadat Zwolle-speler Pelle Clement een half uur voor tijd rood had gekregen na een harde tackle op Ramon Lundqvist. Scheidsrechter Jeroen Manschot toonde hem eerst de gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR werd dat omgezet in rood.

De Zwollenaren kwamen nu wel aan aanvallen toe en Virgil Misidjan had de onverdiende 1-1 kunnen maken; zijn inzet ging echter naast.