Ontvoering Brits meisje gestopt door taxiënd vliegtuig tegen te houden

De Britse politie heeft op het nippertje kunnen voorkomen dat een ontvoerd 4-jarig meisje het land zou verlaten. Het vliegtuig waarmee de ontvoerder met het kind naar Roemenië wilde vliegen werd tijdens het taxiën op Heathrow tegengehouden.

Het meisje werd donderdagmiddag ontvoerd in het graafschap Nottinghamshire. De politie gebruikte onder meer nummerplaatherkenning van camera's langs wegen om te achterhalen waar de ontvoerder naartoe ging.

Toen duidelijk werd dat de man richting Heathrow reed, bleek uit boardinggegevens van het vliegveld dat hij een vlucht naar de Roemeense hoofdstad Boekarest wilde nemen. Dat toestel zou om 18.00 uur vertrekken, een uur en drie minuten nadat de politie de eerste melding kreeg over de ontvoering.

Net op tijd

"Het was een race tegen de klok om hem te vinden", zegt de leider van het politieonderzoek. "Het vliegtuig was al aan het taxiën en klaar om op te stijgen, maar we waren net op tijd."

Het toestel keerde terug naar de gate, waar de 32-jarige ontvoerder werd gearresteerd. Hij is verhoord en inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De man is een bekende van het meisje, meldt de politie, maar het is niet duidelijk waarom hij haar ontvoerde.

Het meisje is herenigd met haar moeder. Maar volgens de politie had het heel anders kunnen afgelopen "als de diensten niet zo soepel hadden samengewerkt".