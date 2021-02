Kaag; subsidies aan fossiele industrie stoppen

D66 wil dat alle subdidies en belastingkortingen voor de fossiele industrie stoppen. Verder moeten alle kolencentrales sneller dicht dan 2030, zoals nu de bedoeling is. En binnen tien jaar moet er een einde komen aan de bio-industrie.

D66-lijsttrekker Kaag zette de plannen vandaag uiteen in een speech aan het begin van de campagne van haar partij voor de Kamerverkiezingen van maart. Een groot deel van haar toespraak besteedde Kaag aan het klimaat: "We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is."

Kaag zei ook dat door de stijging van de zeespiegel Nederland van alle Europese landen het meest acuut wordt bedreigd.

"Rechter moet er niet aan te pas hoeven komen"

De D66-lijsttrekker voegde eraan toe dat het ons nooit meer mag gebeuren dat er een rechter aan te pas moet komen om de Nederlandse staat aan zijn kerntaak te houden: "de bescherming van het leven en het welzijn van zijn burgers". Kaag doelde daarmee op het Urgenda-vonnis over de uitstoot van broeikasgassen.

Volgens Kaag heeft de politiek mensen te lang voorgehouden dat een beter milieu begint bij jezelf. "Een beter milieu begint bij politieke actie en bij overheidsingrijpen."

De D66-leider pleitte onder meer voor een halvering van de veestapel. Ze zei ook dat in de economie van morgen nog steeds plek zal zijn voor de landbouw. "Maar dan moet het systeem wel overhoop."

D66 wil dat er na de verkiezingen een 'burgerforum' komt van een willekeurig gekozen groep burgers. Dat forum moet "richting geven aan de klimaatagenda".