Tieners (13 en 16) opgepakt voor overval Lidl in Cuijk

De politie heeft twee tieners van 13 en 16 jaar oud opgepakt die worden verdacht van een gewapende overval op een Lidl-filiaal in Cuijk. Bij de overval gisteravond raakte een klant gewond aan zijn hand gewond, toen hij een van de jongens probeerde tegen te houden.

De overval vond rond 19.15 uur plaats. Een lang, fors persoon die een bivakmuts droeg, liep de supermarkt via de uitgang binnen, meldt Omroep Brabant. Hij riep om geld en toonde een mes. Hij aarzelde niet om met dat mes een stekende beweging te maken toen een klant probeerde in te grijpen.

De verdachte maakte uiteindelijk niets buit en vluchtte de winkel uit. De gealarmeerde politie stuitte een kilometer verderop in het Brabantse dorp op twee verdachten. Het ging om een 13-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Hij had een mes bij zich, dat volgens de politie sterk overeen kwam met het mes dat bij de overval was gebruikt.

De ook aangehouden 16-jarige jongen (uit Cuijk) voldeed aan het signalement van de overvaller. "Om het plaatje van de overval completer te krijgen", heeft de politie een buurtonderzoek gedaan. Wat dat heeft opgeleverd, is onbekend.