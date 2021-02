Zwitserse Suter pakt in Cortina d'Ampezzo wereldtitel op afdaling

De Zwitserse Corinne Suter heeft in Cortina d'Ampezzo de wereldtitel op de afdaling veroverd. Kira Weidle (+ 0,20) en Suters landgenote Lara Gut-Behrami (+ 0,37) completeerden het podium.

Het was het eerste WK-goud voor een Zwitserse sinds 1989, toen Maria Walliser in Colorado goud veroverde op de afdaling.

Verschillende skiesters waren onderweg sneller, maar Suter pakte haar winst op het laatste deel van de piste. De 24-jarige Duitse Weidle overtrof zichzelf in het Italiaanse skioord; ze was pas twee keer derde geworden in het wereldbekercircuit.

Suter (26) had donderdag al zilver op de Super G gewonnen, achter Gut-Behrami. De Zwitserse veroverde vorig seizoen de wereldbeker op de afdaling en de Super G. Op de vorige WK in 2019 kreeg Suter zilver en brons omgehangen.