Man dood gevonden in voortuin in Den Haag, mogelijk doodgevroren

In de Haagse wijk Moerwijk is een man dood gevonden in een voortuin. De politie heeft de straat afgezet met linten en onderzoekt of het om een misdrijf gaat.

Volgens een lokale journalist is het slachtoffer doodgevroren na een avondje drinken bij zijn buurman. De politie kan dat verhaal op dit moment niet bevestigen.

Delft

Gisteravond is in Delft iemand dood gevonden in het water van de Schie. Hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer reanimeren.

Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. De politie zegt dat er geen sprake was van een misdrijf en wil er daarom verder niet over uitweiden.