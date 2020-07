Zittend president Duda wint Poolse presidentsverkiezingen

De opkomst bij de presidentsverkiezingen was 68,2 procent, het hoogste percentage in de afgelopen dertig jaar.

Trzaskowski, de burgemeester van de hoofdstad Warschau, heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. "Hij kwam pas twee maanden geleden in beeld als kandidaat en heeft nu bijna de helft van de stemmen gekregen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Het is bijzonder dat hij zover is gekomen, al zal hij natuurlijk toch teleurgesteld zijn."

Met deze uitslag zal Polen verdergaan op de nationaal-conservatieve weg die Duda heeft ingeslagen met zijn partij PiS, Recht en Rechtvaardigheid. De verwachting is dat hij doorgaat met controversiële hervormingen van het rechtssysteem en zijn verzet tegen abortus en rechten voor lhbti'ers.

Duda zette in zijn campagne vooral in op identiteit, het Poolse gezin en traditionele normen en waarden. Met sociale programma's als kinderbijslag en verhoogde pensioenen heeft hij zich populair gemaakt.

Trzaskowski zei in de campagne dat hij "de ontmanteling van de rechtsstaat" wilde stoppen. Hij was de grote hoop van het progressieve deel van Polen. Ook in Brussel hoopte men op zijn overwinning. De relatie van Duda met de EU is ronduit slecht te noemen. Er lopen procedures tegen Polen vanwege het afbreken van de rechtsstaat.

Toch zal Duda niet aan de grote steun voor Trzaskowski voorbij kunnen gaan, zegt Van de Hulsbeek. "Het is een enorm verdeeld land, 50 procent van de kiezers is meer pro-Europees."