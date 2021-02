Strand Larsen schiet Groningen met zijn negende goal op 1-0 tegen PEC

Trainer Dick Lukkien legt zich ook na de nederlaag van zijn FC Emmen bij RKC Waalwijk (1-0) niet neer bij degradatie uit de Eredivisie. "Ik blijf knokken", zei hij na afloop.

Lukkien gaf ook toe dat hij die strijdlust niet bij veel van zijn spelers had gezien. "We waren niet weerbaar genoeg. Dat stelt me wel teleur", zei hij. "We werden soms zo van de bal gelopen. Ik ben in de rust ook wel uit mijn slof geschoten. Er zat bij ons zo weinig gif in ons spel."

Emmen wacht na 22 competitieduels nog altijd op de eerste zege. Het verschil met RKC, dat vijftiende staat, is opgelopen tot 13 punten. Emmen heeft voorlopig 7 punten minder dan Willem II, dat zestiende staat. Die positie verplicht aan het einde van het seizoen tot deelname aan de play-offs tegen degradatie.