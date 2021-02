Sparta en Fortuna Sittard in evenwicht in levendig duel: 1-1

Er is in de eerste helft genoeg te beleven in Rotterdam. Zo kreeg Sparta nog twee beste kansen via Harroui (Van Osch redt met één hand) en Thy (royaal over).

Aan de andere werd scheidsrechter Van den Kerkhof door de VAR na de kant geroepen na een vermeende handsbal van Spartaan Abels. Hands was het wel, de bal kwam per ongeluk op zijn hand, maar van een penalty is geen sprake, beslist de arbiter.

Sparta-Fortuna Sittard 1-1