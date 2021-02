Rankovic voelde zich niet gehoord bij ADO: 'Hoe kun je dit beleid noemen?'

Aleksandar Rankovic - ANP

Het is inmiddels drie maanden geleden dat Aleksandar Rankovic werd ontslagen als trainer van ADO Den Haag, na acht eredivisiewedstrijden. Het onbegrip daarover is nog altijd groot bij de 42-jarige Serviër. Aan de keukentafel bij hem thuis in Amsterdam doet hij zijn verhaal. Het was zo'n halfuur na de nederlaag tegen FC Twente, begin november, toen Rankovic door zijn zaakwaarnemer werd gebeld met het nieuws. "Mijn eerste gedachte was: hebben ze niet het fatsoen om mij zelf te bellen en te zeggen om welke redenen ik ontslagen ben?" Volgens de directie wilde jij jouw zaakwaarnemer als woordvoerder opvoeren. Rankovic: "Zo draaiden ze het om. Als je een echte directeur bent, vraag je of ik bij je op kantoor kom. Zeg het gewoon in mijn gezicht. Dan ben ik het er misschien niet mee eens, maar heb ik wel respect voor je. De redenen voor mijn ontslag hoorde ik pas achteraf in interviews. Die heb ik nooit zelf gehoord." Rankovic werd de laan uitgestuurd omdat hij niet achter het beleid van de club stond en omdat hij te weinig luisterde naar hoofd van het technisch hart Martin Jol, die deze week een stap terug deed. "Als je als club een ADO-icoon binnenhaalt, die 1.300 wedstrijden heeft gecoacht, die zich onbezoldigd inzet en advies geeft, zou ik wel luisteren. Dat deed hij te weinig", verklaarde algemeen directeur Mohammed Hamdi destijds. Wat vond jij van die verklaringen? Rankovic: "Onzin. Ik wilde graag met Jol werken, maar ik luister niet naar alles wat hij zegt. Ik ben de hele dag bezig met het proces van de ploeg en dat is al moeilijk genoeg als je elke dag nieuwe spelers krijgt die je niet kent. Dat brengt me bij het tweede punt: ze zeggen dat ik het beleid van de club niet volgde. Maar ik probeer nog steeds te begrijpen wat dat beleid dan is."

Het beleid van ADO is hoofdonderwerp van gesprek. De coach ging afgelopen zomer aan de slag nadat de club zich ternauwernood had gehandhaafd door het stopzetten van het 'coronaseizoen'. Rankovic kreeg een compleet nieuwe selectie met veelal jonge spelers. Wat vertelden ze over het beleid toen ze jou aanstelden? "Ze wilden vernieuwen en waarde creëren op het veld. Prima, maar dan moet je wel weten welke jongens je haalt. Want ADO moet ook in de eredivisie blijven. Dat kan niet als je twintig spelers laat gaan en twintig vervangers haalt. Ik heb meerdere malen gezegd dat ik me zorgen maakte over het elftal." Hoe reageerde de directie daarop? "Ze zeiden dat ik te weinig vertrouwen had. Ik was het er niet mee eens dat spelers als Immers en Beugelsdijk weg moesten, want ik wist dat ik hun ervaring nodig zou hebben. Bij iedere bespreking met het technisch hart zei ik dat." In het technisch hart worden voetbalinhoudelijke zaken besproken. Naast de trainer maakten onder anderen Jol en Hamdi daar deel van uit.

"Daarin voelde ik mij niet gehoord. Maandenlang gaf ik aan welke type spelers ik wilde hebben. Ik ga nu niet op namen in, maar het waren andere types dan die ik kreeg. Op een gegeven moment bemoeiden zij zich zelfs met de rugnummers die ik had gekozen. Dat was de druppel. Ik ben er uitgestapt voordat de competitie begon." Jij hebt als trainer toch zeggenschap over het aantrekken van spelers? "Hamdi had als algemeen directeur meer zeggenschap. Ik kreeg soms een mailtje: 'Morgen komt die speler een medische test doen.' Daar had ik dan nog nooit van gehoord. Of ik werd gebeld met de mededeling dat een speler zou vertrekken. Als ik vroeg waarom, zeiden ze dat dit het beste was voor de club, enzovoort. Allemaal onzinverhalen, die naar mijn mening de club geen goed deden."

Bij het ontslag van Rankovic bezette ADO met vier punten de zestiende plaats in de eredivisie. Twaalf competitieduels verder staat de club met twaalf punten zeventiende, wat aan het einde van het seizoen degradatie betekent. Om dat te voorkomen kwamen deze winter Marko Vejinovic, Youness Mokhtar, Daryl Janmaat en Nasser El Khayati naar Den Haag. Had jij dit soort ervaren spelers graag in de zomer gehad? Rankovic: "Absoluut. Om in de eredivisie te blijven heb je een mix nodig van ervaren krachten en jonge jongens, die op termijn waarde kunnen creëren. Dat is een proces van jaren en in de eredivisie blijven is er een van de korte termijn. Die twee moet je op één lijn krijgen, dat heb ik vaak tegen hen gezegd." "Maar er kwam een compleet nieuw elftal. Sommigen hadden nog nooit betaald voetbal gespeeld. Hoe kun je dat beleid noemen? Dan kwam ik 's avonds boos thuis: 'Hoe is dit verdomme mogelijk?' Want ADO gaat mij aan het hart. Ik hoop ook echt dat ze in de eredivisie blijven."

Koffie met Tadic Nu heeft Rankovic tijd voor andere dingen. Als trainer maakte hij lange dagen en zag hij zijn zoontje van twee nauwelijks, nu is er alle tijd voor sneeuwpret - "geloof me, dat is fulltime werk" - en kopjes koffie. "Ik drink geregeld koffie met Zeljko Petrovic of Dusan Tadic, die woont ook in Amsterdam. Het gaat dan over van alles. Voetbal, maar ook persoonlijke dingen."