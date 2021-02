Vlaar was laatste geluksmomentje niet meer gegund, maar berust in zijn lot

Met name een van beide knieën lag dwars. "Afgelopen weken had ik wel een beetje het gevoel dat het eraan zat te komen, omdat het gewoon niet goed ging. En vorige week wist ik het definitief, toen ik op de beelden had gezien dat mijn knie gewoon niet goed genoeg meer was. Het was wel even moeilijk op het moment dat ik het aan de groep vertelde. Ik realiseerde mij toen wel: o ja, dit is een van de laatste keren dat ik met die gasten op het veld sta."

Zijn boodschap, woensdag, dat hij per direct een punt achter zijn leven als profvoetballer had gezet, heeft de buitenwacht niet onberoerd gelaten. En hemzelf ook niet, al zag hij het einde wel al naderen. "Ik had aan het begin van dit seizoen al besloten dat het mijn laatste zou zijn. Ik had een vervelende voorbereiding waarin ik al snel geblesseerd raakte. Ik dacht: het is tijd om jezelf te belonen door zelf te bepalen wanneer je gaat stoppen."

"De afgelopen dagen heb ik zo ongelooflijk veel reacties gehad. Dat had ik echt nooit durven dromen." Ron Vlaar klinkt oprecht verbaasd. "Ik ben daar ook nooit zo mee bezig geweest, maar dat komt wel even binnen. Het is heel bijzonder om je te realiseren dat je voor zo veel mensen mooie herinneren naar boven kunt halen. Daar ben ik trots op."

Nog geen half jaar later haalde bondscoach Marco van Basten de jongeling, hoewel bij AZ onder Louis van Gaal nog allerminst een basisspeler, zowaar bij Oranje. Na een invalbeurt tegen Tsjechië mocht de Hensbroeker het in een oefenduel met Italië vanaf de aftrap proberen. Het werd geen onverdeeld succes, met een eigen doelpunt en een persoonlijke fout waarvan de geslepen Luca Toni gretig profiteerde.

"Ja, dat was natuurlijk bijzonder. Het was mijn tweede wedstrijd en dan meteen op dat podium. Maar het ging hartstikke goed. En ik stond ook meteen op de kaart. Daar was ik op dat moment niet zo mee bezig, maar dat is wel het geval geweest."

Bovendien kan hij met tevredenheid terugkijken op zijn carrière, die in april 2005 even plotseling begon als die nu geëindigd is. Als 20-jarige maakte Vlaar bij het door blessures geteisterde AZ tegen RKC zijn debuut in de eredivisie. Kort daarop al werd hij door trainer Co Adriaanse voor de leeuwen gegooid tegen Sporting Lissabon. Halve finales UEFA Cup.

Maar berusting maakte zich al snel meester van de Noord-Hollander, die volgende dinsdag zijn 36ste verjaardag viert. "Er is wel wat van mij afgevallen. Topsport heeft voor mij al die jaren in het teken gestaan van alles geven. Dat betekent dat je eigenlijk elke dag stress hebt op je lijf, wat natuurlijk niet altijd even goed is. Dat valt nu weg en dat geeft eigenlijk wel veel opluchting."

"Ja, dat is regelmatig voorbijgekomen de afgelopen dagen", heeft de 32-voudig international gemerkt. "Er zijn veel mensen die daar een herinnering aan hebben. Dat is wel mooi natuurlijk."

Bij het WK van 2014 haalde Nederland verrassend de halve finales. Argentinië bleek daarin na het nemen van strafschoppen een te grote hobbel, maar 'Ron Beton' - hoewel hij een van de twee Oranje-spelers was die een penalty miste - had wel een wereldpartij afgeleverd door niemand minder dan Lionel Messi onschadelijk te maken.

Lang heeft Vlaar, die in januari 2006 verkaste naar Feyenoord waar hij in zes jaar tijd tot een echte leider uitgroeide, gedacht dat het bij die twee interlands zou blijven. Maar zijn finest hour bij het Nederlands elftal moest nog komen. Eind 2011 kwam zijn interlandloopbaan weer op gang. Hij was erbij toen het helemaal misging met Oranje op het EK van 2012 (drie nederlagen), maar ook bij de wederopstanding twee jaar later.

"Ja, dat waren grote mannen tegen nog een jochie", herinnert hij zich nog levendig. "Als ik daar op terugkijk, kan ik me afvragen: was ik klaar voor Oranje? Het is makkelijk om te zeggen dat dat niet zo was. Maar ja, je wordt uitgenodigd en je mag spelen. Dan ga je niet zeggen: nou, trainer, wacht nog maar eventjes. Ik denk dat niemand dat zou doen."

Vlaar, inmiddels speler van het Engelse Aston Villa, had zich terdege voorbereid op het toernooi in Brazilië, waar Nederland uiteindelijk derde werd. "Ik wilde ervoor zorgen dat ik op dat WK top was, en dat was ik ook. Ik wist dat er bij de andere spelers genoeg kwaliteit was om iets moois neer te zetten. En dat hebben we gedaan. Een unieke prestatie. Het gevoel in het team, maar ook met alle stafleden eromheen, had ik nooit zo meegemaakt."

"Het is helaas niet iets ultiems geworden. Dat was wel mijn absolute doel. Maar ik denk dat we daar heel veel gewonnen hebben, want niemand gaf vooraf een stuiver voor ons om überhaupt de groepsfase te overleven. Maar iedereen verbond zich aan Oranje. Omdat we keihard knokten en resultaten neerzetten. Dat was echt geweldig. Dat dat mensen nu nog herinneringen oplevert, doet echt wel wat met me."

Geluksmomentje

Achteraf is de uitwedstrijd met AZ tegen Dinamo Kiev in de voorronde van de Champions League zijn laatste optreden geweest. Hij zat nog wel enkele keren op de bank en hoopte vurig op een invalbeurt. "Dat zou echt een geluksmomentje zijn geweest, om nog een keer te spelen. Maar helaas is dat er niet meer van gekomen."