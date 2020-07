Feyenoord op transfermarkt: Arnesen heeft weinig geld, maar zit niet stil

Hoewel de bal (nog) niet rolt in de eredivisiestadions, zit Frank Arnesen allesbehalve stil. De 63-jarige Deen is sinds januari technisch directeur bij Feyenoord en roerde zich al direct actief op de transfermarkt.

Nu de buitenlandse competities de ontknoping zien naderen en de transfermarkt weer open is, komen ook de eredivisieclubs langzaam uit hun 'coronamodus'. Hoe staan de selecties ervoor? Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op stapel? De NOS neemt de selecties van de Nederlandse topvier door. Vandaag als laatste: Feyenoord.

Ook de 20-jarige aanvaller Christian Conteh werd naar De Kuip gehaald. De linksbuiten komt over van 1. FC Sankt Pauli en is iemand voor de toekomst.

Daarnaast bereikte de technisch directeur van Feyenoord vorige week een akkoord met Bryan Linssen. In mei ketste de komst van de transfervrije Linssen naar Rotterdam-Zuid nog af, maar de club kwam met een beter voorstel, nadat ook Advocaat met de 29-jarige aanvaller had gesproken. Linssen tekende een contract voor drie jaar.

Tegenover de contractverlengingen en aankopen, staan ook aflopende verbintenissen. Zo werden de contracten van Renato Tapia, Jan-Arie van der Heijden en Calvin Verdonk niet verlengd. Verdediger Eric Botteghin wilde niet verlengen.

Rick Karsdorp (AS Roma), Oguzhan Özyakup (Besiktas) en Edgar Ié (Trabzonspor) werden gehuurd en keren terug naar hun club.

Spoeling is dun achterin

Arnesen is dus nog allesbehalve klaar voor aankomend seizoen. Met name in de verdediging is de spoeling dun bij de Rotterdammers. Marcos Senesi is een zekerheidje als centrale verdediger. Hij zou samen met Sven van Beek een duo kunnen vormen, maar die kampte de laatste jaren wel met langdurige blessures. Met Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia (voorlopig geblesseerd) en Ridgeciano Haps heeft Advocaat drie keuzes voor de flanken.

Ook op het middenveld heeft de trainer niet veel te kiezen. Naast aanwinst Diemers beschikt Advocaat nog over Jens Toornstra, Fer en Kökcü. De 19-jarige Wouter Burger keert na een verhuurperiode bij Excelsior terug en zal weer aansluiten bij de A-selectie. Hij zal daar voor zijn kans mogen gaan.