Grappigste taalfout van 2020: 'Wij berijden ons konijn in eigen keuken'

Een blik op de top 10 laat zien dat de lijst vol staat met fouten over corona. Zo staat op nummer twee een kop van NU.nl: "Burgemeesters: 'Bij illegale feesten treden we op'". De top 3 wordt afgesloten met een bordje boven een handgelpompje: "Please satanise your hand here".

"Wij berijden ons konijn in eigen keuken." Deze taalfout op het bord van een restaurant is door lezers van taalvoutjes.nl gekozen tot de grappigste taalfout van 2020. De winnaar werd vanochtend bekendgemaakt.

"Corona is gewoon hoofdnieuws geweest", zegt Vellah Bogle, mede-oprichter van Taalvoutjes. "De taalfoutjes zijn natuurlijk een reflectie van het tijdsbeeld, we hebben het hele jaar door veel coronafoutjes ingestuurd gekregen. Los van alle fouten van supermarkten en restaurants kregen we ook veel fouten van media ingestuurd. Het is ook mooi dat je kan lachen om zoiets ellendigs."

Is het dan jammer dat er geen coronafoutje heeft gewonnen dit jaar? "Het publiek heeft gesproken en het verschil was heel groot; de winnaar kreeg 682 stemmen, nummer twee had er 252. Misschien zijn mensen ook wel coronamoe."

De taalfoutverkiezing wordt sinds 2013 gehouden. Vorig jaar won een waarschuwingsbord waarop in meerdere talen voor drijfzand werd gewaarschuwd, maar waarop in het Duits stond: Herzlich Wilkommen, oftewel "Hartelijk Welkom".