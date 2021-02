Wakschaken in Wageningen • Slapen in een zelfgebouwde iglo

Guido Soeteman (28) uit Wageningen, ging vanochtend niet schaatsen maar schaken met zijn vriend Mark Kriebel in het ijskoude water bij de Grebbedijk in Wageningen. Navraag bij Guido (met zwarte muts op de foto's) leert dat hij en zijn vriendengroep al langer bezig zijn met zich blootstellen aan koude temperaturen.

"Ik doe dit soort dingen al sinds 2016." Het idee om te gaan schaken kwam van Guido's vader. "Hij zei voor de grap dat als we toch in het ijs gingen zitten, we net zo goed een potje schaak konden spelen. Dat hebben we toen maar gedaan."

Guido heeft een bijzondere uitleg waarom hij de kou opzoekt. "Ik houd ervan om dingen te doen die zo oncomfortabel klinken dat ze gewoon weer comfortabel worden. In het uiterste puntje van ongemak zit juist weer behaging. Ik kan dan ook niet goed genieten van warmte als ik het niet eerst koud heb gehad. "

Het potje schaak in het ijs hoort bij een 'challenge' die ze zijn begonnen op 27 december. Voor dag nummer vijftig, op 15 februari, heeft Guido een bijzondere uitdaging in gedachten. Wim Hof, die bekendstaat als 'The Iceman' en verschillende kouderecords op zijn naam heeft, wordt uitgedaagd voor een potje schaak. Lukt het niet om Hof zover te krijgen, dan wil de inwoner van Wageningen wel een stukje taart eten in het ijs. "Om het 50-daagse jubileum te vieren. Dat mag ijstaart zijn maar een warme brownie mag ook."