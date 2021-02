IJssculpturen langs het IJsselmeer • Volop schaatspret, op sommige plekken te druk

In de Beverweerdstraat in de Haagse wijk Moerwijk is vanmorgen een overleden man gevonden. De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Volgens een lokale journalist is het slachtoffer doodgevroren nadat hij was gevallen, mogelijk was hij dronken. De man zou een avondje hebben gedronken bij zijn buurman.

Man dood gevonden in voortuin in Den Haag, mogelijk doodgevroren