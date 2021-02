IJspret in grote delen van het land • Gemeenten waarschuwen voor drukte

Het natuurgebied de Amerongse Bovenpolder is afgesloten voor schaatspubliek, meldt de landschapstichting het Utrechts Landschap. Dit keer niet wegens drukte, maar om een groep Gallowayrunderen die in het gebied leeft. De runderen zijn donderdag in het water gaan staan en er sindsdien niet meer uitgekomen. Medewerkers van Utrechts Landschap hebben samen met de brandweer geprobeerd de dieren veilig het land op te krijgen, maar dat is vooralsnog nog niet gelukt.

Om de dieren rust te gunnen en niet onnodig te storen is daarom besloten het hele gebied dit weekend af te sluiten. Een teleurstellende boodschap, begrijpt de stichting, maar het belang van de dieren staat voorop.