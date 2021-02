Niet op de IC, wél al maanden moe, zwak en zonder reukvermogen

Wat als alles wat je eet naar iets anders smaakt? Basilicum naar plastic, paprika naar zeep en zweet. En je eigen zweet ruikt naar ui - of je ruikt je lichaamsgeur helemaal niet meer.

Een grote groep ex-coronapatiënten heeft hier last van. Ze worden er in hun dagelijks leven flink door beperkt. En de klachten gaan verder. Huisartsen zien patiënten met extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en sterk afgenomen spierkracht en conditie

Ook naar schatting tienduizenden jonge mensen die helemaal niet zo ziek werden van een besmetting, houden toch langdurig klachten. Artsen weten niet goed waarom, maar vermoeden dat er iets mis is met de stofwisseling van de patiënten. Het is onduidelijk hoe groot deze groep precies is en of ze ooit helemaal weer herstellen.

"Mensen zeggen 'wees blij dat je niet op de IC bent beland'. Maar volgens mij snappen ze niet hoe groot de impact op je leven kan zijn." Rochelle, Marjanne en Fedi zijn bang dat ze nooit meer van de klachten afkomen: