KNSB: 'schaats dicht bij huis' • Toelating thuistesten mogelijk dichterbij

In het buitenland wordt er al volop gebruik van gemaakt: de thuiscoronatest. Ze zijn betaalbaar (zo'n vijf euro per stuk) en tussenkomst van een laboratorium is niet vereist om het resultaat af te lezen. Op dit moment is de thuisneltest nog in Nederland niet toegestaan, maar het OMT liet op 7 februari weten dat ze willen uitzoeken of de wetgeving rondom deze testen kan worden aangepast.

Goedkoop en snel, toch laat de coronathuistest op zich wachten