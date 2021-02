Corona-uitbraak in ziekenhuis Eindhoven • Carnavalsvierders in Breda weggestuurd

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een corona-uitbraak op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Er zijn 13 patiënten en 17 medewerkers positief getest op de Britse variant van het coronavirus. De afdeling is onderdeel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum.

Het ziekenhuis heeft extra maatregelen genomen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. Zo is de afdeling in twee compartimenten opgesplitst en schoongemaakt. De besmette medewerkers zitten thuis in quarantaine, net zoals de medewerkers met klachten.

Er wordt nog onderzocht hoe de besmettingen zijn ontstaan, zegt Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur. "Daar hebben we nu nog geen beeld van." Verder meldt het ziekenhuis dat alle patiënten en honderden medewerkers van de afdeling uit voorzorg zijn getest in het medewerkerstestcentrum. De komende dagen zal dat opnieuw gebeuren.