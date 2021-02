Amelanders bellen GGD plat voor een prik • Duitsland sluit grenzen Tirol en Tsjechië

Nu in België en in het zuiden van Nederland de voorjaarsvakantie is begonnen, gaat de Belgische politie streng optreden tegen dagjesmensen die de grens oversteken. Er geldt een reisverbod tussen Nederland en België. Nederlanders die zich toch de grens over wagen of Belgen die in omgekeerde richting gaan, kunnen op fuiken en patrouilles stuiten. Gisteren ontstond daardoor aan de Limburgse grens al een flinke file.

Plezierreizigers die een niet-noodzakelijk reis maken kunnen een boete verwachten van 250 euro en worden teruggestuurd.