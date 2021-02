Nog veel onduidelijk over gezondheidsklachten door bromtonen bij windmolens

Een windturbine van windpark N33 - RTV Noord

Vaak wordt het als argument genoemd door tegenstanders van een windmolenpark: het risico op gezondheidsschade bij omwonenden door laagfrequent geluid, oftewel 'bromtonen'. Maar daar is nog veel onduidelijkheid over. RTV Noord heeft in kaart gebracht welke conclusies wetenschappers tot dusver hebben getrokken. Aanleiding voor het verhaal is de uitkomst van een recent geluidsonderzoek bij een nieuw groot windpark in het oosten van de provincie Groningen. Daar bleken een aantal windturbines "een onverwachte hoeveelheid" laagfrequent geluid te produceren.

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie, hoe verder het geluid reikt, en hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Geluid van lager dan 20 Hertz is voor een mens in principe onhoorbaar, maar kan wel voelbaar zijn. Voor veel mensen is laagfrequent geluid niet direct waarneembaar. Maar degenen die het wel waarnemen kunnen daar veel last van hebben. Zij klagen over gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid, stress en hartklachten. Bij Windpark N33 in Groningen zijn tonen gevonden tussen de 40 en 50 Hertz. Op de site onlinetonegenerator.com kun je beluisteren welke lage tonen jij nog kunt horen.

De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, betrokken bij de aanleg van dit nieuwe Windpark N33 en verantwoordelijk voor de geluidsmetingen, hebben de bouwers daarop gevraagd actie te ondernemen. "De producent van de molens heeft inmiddels zijn technische specialisten ingezet om te achterhalen waar dit laagfrequent geluid vandaan komt", aldus de drie gemeenten.

Windpark N33 bestaat uit 35 grote windturbines, met een zogeheten tiphoogte van 200 meter. Samen zijn ze goed voor een vermogen van meer dan 150 megawatt, dat is genoeg groene stroom voor circa 140.000 huishoudens. RIVM: er zijn geen harde bewijzen Frits van den Berg is onderzoeker bij het RIVM en kent de verhalen van mensen die bij windparken wonen. "Dit kan stress veroorzaken. Dat is niet gezond. Die hinder kan dan weer zorgen voor een hoge bloeddruk en het risico op bijvoorbeeld een hartaanval vergroten". Volgens Van den Berg blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat dit soort klachten in de nabijheid van windparken kunnen voorkomen. "Maar", zegt hij met nadruk, "het heeft óók met andere dingen te maken". Vaak worden stress en bijbehorende klachten ook veroorzaakt door het ingewikkelde proces rond de bouw van een windpark, een negatieve verandering van het landschap en het feit dat omwonenden zich vaak niet gehoord voelen. Volgens Van den Berg is dat iets wezenlijks anders dan dat de klachten het gevolg zijn van laagfrequent geluid.