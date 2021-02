Dit jaar zijn ze verspreid over drie dagen: de Tweede Kamerverkiezingen. Op 15, 16 en 17 maart mogen we weer stemmen. We kiezen dan welke 150 volksvertegenwoordigers namens ons in Den Haag aan de slag gaan.

Waar stemmen we precies voor? En hoeveel macht heb jij? NOS op 3 legt het uit: